СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" победить на Фарерах?

6 ноября 2017 года на пресс-конференции, посвященной слиянию "Левадии" и "Инфонета", босс бело-зеленых Виктор Левада так объяснил общественности цель объединения двух клубов: "Мы хотим создать сильную команду, которая смогла бы пробиться в групповой турнир Лиги Европы".

Миссия невыполнима?

К сожалению, эта задача, как и завоевание чемпионского титула, пока для "Левадии" остается невыполнима. В Лиге Европы "Левадия" сходит с дистанции после стартового барьера, в "Премиум-лиге" бело-зеленые не могут подняться выше второго места.

В нынешнем сезоне, чтобы попасть в групповой турнир Лиги Европы необходимо успешно провести лишь 4 матча - еще никогда путь во второй по значимости еврокубковый турнир не был столь коротким.

У "Левадии" большие потери

С соперником, казалось бы, "Левадии" повезло. На старте турнира ей достался скромный представитель Фарерских островов Б-36. Однако "Левадию" в нынешнем сезоне сотрясают внутренние проблемы. Во время коронавирусной паузы команду покинули вратарь Сергей Лепметс и украинский полузащитник Юрий Ткачук. В июле произошла смена главного тренера. Мартин Рейм ушел из "Левадии" - ее возглавил Владимир Васильев, но фактически игрой команды руководит серб Марко Савич.

К тому же в поединке с Б-36 не смогут принять участие сразу 4 игрока основного состава. Пропустят матч на Фарерах Богдан Ващук и Роберт Кирсс, заработавшие дисквалификацию в предыдущих клубах. Два легионера Гандо и Юрий Коломоец не сыграют из-за визовых проблем.