СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" одержать пятую победу подряд?
Программу 5-го тура чемпионата Эстонии по футболу продолжат матчи с участием лидеров. Не потерявшая еще ни одного очка "Левадия" сыграет в Хийу с "Калью" (начало в 19:00).
Программу 5-го тура чемпионата Эстонии по футболу продолжат матчи с участием лидеров. Не потерявшая еще ни одного очка "Левадия" сыграет в Хийу с "Калью" (начало в 19:00).
В параллельном поединке занимающий последнее место нарвский "Транс" попытается одержать первую победу в сезоне. Обладатель Кубка Эстонии будет принимать вильяндиский "Тулевик".
Программу игрового дня завершит поединок четвертой команды предыдущего первенства "Пайде" с действующим чемпионом "Флорой" (19:30).
Чемпионат Эстонии (5-й тур)
2 июня (вторник)
Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0
Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2
3 июня (среда)
19:00 Калью - Левадия
19:00 Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди)
19:30 Пайде - Флора
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