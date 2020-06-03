03.06.2020, 00:30

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" одержать пятую победу подряд?


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Superkarikas: Nõmme Kalju - FCI Levadia
Superkarikas: Nõmme Kalju - FCI LevadiaFoto: Madis Veltman

Программу 5-го тура чемпионата Эстонии по футболу продолжат матчи с участием лидеров. Не потерявшая еще ни одного очка "Левадия" сыграет в Хийу с "Калью" (начало в 19:00).

В параллельном поединке занимающий последнее место нарвский "Транс" попытается одержать первую победу в сезоне. Обладатель Кубка Эстонии будет принимать вильяндиский "Тулевик".

Программу игрового дня завершит поединок четвертой команды предыдущего первенства "Пайде" с действующим чемпионом "Флорой" (19:30).

Чемпионат Эстонии (5-й тур)
2 июня (вторник)
Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0
Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2

3 июня (среда)
19:00 Калью - Левадия
19:00 Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди)
19:30 Пайде - Флора

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