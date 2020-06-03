СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" одержать пятую победу подряд?

Superkarikas: Nõmme Kalju - FCI Levadia Foto: Madis Veltman

Программу 5-го тура чемпионата Эстонии по футболу продолжат матчи с участием лидеров. Не потерявшая еще ни одного очка "Левадия" сыграет в Хийу с "Калью" (начало в 19:00).