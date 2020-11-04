СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" одержать первую победу в сезоне над "Флорой"?

Предстоящая игра - последний шанс для "Левадии" побороться в "Премиум-лиге" за второе место, которое дает прямой пропуск в еврокубки.

В нынешнем сезоне соперники уже дважды встречались на лиллекюлаской арене. Оба раза победила "Флора" - 4:0 и 3:1.

Последний раз "Левадии" удалось обыграть принципиального конкурента в мае 2019 года (3:1). Если у "Флоры" костяк команды с той поры сохранился (Васильев, Крейда, Синявский, Кууск), то у "Левадии" состав изменился на 80 процентов.

Напомним, что в нынешнем сезоне пандемия коронавируса вынудила изменить формат проведения чемпионата Эстонии. На первом этапе проводится турнир в три круга. По его окончании 6 лучших команд продолжат борьбу за медали и проведут турнир в один круг, а 4 слабейшие команды будут выяснять отношения в утешительном турнире.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии уверенно возглавляет флорасец Рауно Саппинен - 22 мяча. На счету ближайшего преследователя Эдрисы Лубеги ("Пайде") 13 точных выстрелов.