СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" удивить понесшую кадровые потери "Левадию"?

Во время чрезвычайного положения "Левадия" стала главным поставщиком новостей в эстонском футболе. В апреле зарплата футболистов была уменьшена на 50 процентов, что вызвало недовольство среди игроков. Насколько можно понять, зарплаты урезались и в других клубах, но в "Левадии" этот процесс получил наибольшую огласку.
Июльское поражение аукнулось весной
"Левадия" вынуждена была прервать сотрудничество с двумя футболистами основного состава - ряды серебряного призера покинули украинский полузащитник Юрий Ткачук и голкипер сборной Эстонии Сергей Лепметс.
50-процентного сокращения зарплат можно было бы, наверное, избежать, если бы "Левадия" сумела в июле прошлого года обыграть в Лиге Европы исландский "Стьярнан". Однако мяч, пропущенный на последних секундах дополнительного времени, лишил бело-зеленых 260 000 евро и аукнулся во время пандемии.
"Левадия" ищет вратаря
Накануне сезона вратарская линия "Левадии", казалось, не должна была вызывать забот у нового рулевого бело-зеленых Мартина Рейма, но теперь она оказывается самой проблемной.
Ставка на двух возрастных вратарей может дорого обойтись "Левадии".
Вместо ушедшего в Муниципальную полицию 33-летнего Лепметса, основным стражем ворот становится 38-летний Артур Котенко. В прошлом сезоне за основной состав "Левадии" он провел в чемпионате Эстонии 4 матча против команд-аутсайдеров.
Ситуация вынуждает "Левадию" заняться поисками вратаря, однако летнее трансферное окно в эстонском футболе откроется нынче только в конце июля.
Напомним, что в первом туре "Левадия" одолела "Курессааре" - 1:0, а укрепившийся группой опытных игроков "Легион" проиграл "Флоре" - 1:3.
Матчи чемпионата Эстонии по футболу до 1 июля будут проходить без зрителей.
Чемпионат Эстонии (2-й тур)
19 мая (вторник)
19:00 Легион - Левадия
19:00 Курессааре - Калью
19:30 Пайде - Тулевик (Вильянди)
20 мая (среда)
19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)
19:30 Флора - Таммека (Тарту)
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