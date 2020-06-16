СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" покинуть предпоследнее место?

В случае победы на кадриоргской арене "Легион" покинет предпоследнее место в турнирной таблице. Правда, обыграть вильяндисцев хозяевам поля будет непросто, поскольку у "Легиона" наблюдаются ощутимые проблемы в атаке - у дебютанта самый худший показатель забитых мячей.

Центральный поединок тура состоится 17 июня, когда лидер "Премиум-лиги" и действующий чемпион "Флора" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".

Чемпионат Эстонии (8-й тур)

16 июня (вторник)

19:30 Легион - Тулевик (Вильянди)

17 июня (среда)

19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)

19:00 Калев (Таллинн) - Курессааре

19:00 Калью - Пайде

19:30 Флора - Левадия