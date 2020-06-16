СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" покинуть предпоследнее место?
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок таллиннского "Легиона" с вильяндиским "Тулевиком" (начало в 19:30).
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок таллиннского "Легиона" с вильяндиским "Тулевиком" (начало в 19:30).
В случае победы на кадриоргской арене "Легион" покинет предпоследнее место в турнирной таблице. Правда, обыграть вильяндисцев хозяевам поля будет непросто, поскольку у "Легиона" наблюдаются ощутимые проблемы в атаке - у дебютанта самый худший показатель забитых мячей.
Центральный поединок тура состоится 17 июня, когда лидер "Премиум-лиги" и действующий чемпион "Флора" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".
Чемпионат Эстонии (8-й тур)
16 июня (вторник)
19:30 Легион - Тулевик (Вильянди)
17 июня (среда)
19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)
19:00 Калев (Таллинн) - Курессааре
19:00 Калью - Пайде
19:30 Флора - Левадия
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