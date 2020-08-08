СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион" одержать очередную победу в гостях?
Программу чемпионата Эстонии по футболу продолжает поединок вильяндиского "Тулевика" и таллиннского "Легиона" (начало в 16:00)
Программу чемпионата Эстонии по футболу продолжает поединок вильяндиского "Тулевика" и таллиннского "Легиона" (начало в 16:00)
Матч соперников в первом круге завершился в Кадриорге победой "Тулевика" - 2:0. Правда, теперь "Легион" предстанет в несколько другом составе.
Андреев и Проза усилили атаку "Легиона"
В чемпионате Эстонии столичный клуб забил за полтора круга лишь 7 (!) мячей - худший показатель в "Премиум-лиге". В период дозаявок дебютант усилил атакующую линию и ждет отдачи от Никиты Андреева и Альберта Прозы. В поединке с "Пайде" на прошлой неделе они не сумели себя проявить, но "Тулевик" - команда немного другого калибра.
Интересно, что "Легион" все три победы в чемпионате Эстонии одержал в гостях. Сумеет ли он добиться успеха в Вильянди?
"Флора" ждет жеребьевку Лиги чемпионов
Накануне программу 16-го тура чемпионата Эстонии открыл поединок "Флоры" с "Курессааре". Лидер первенства одержал уверенную победу - 3:0 (1:0). Дубль оформил Мартин Миллер.
"Флора" уверенно лидирует в чемпионате Эстонии, набрав 43 очка. Ближайший преследователь "Калью" отстает на 14 баллов. 9 августа флорасцы узнают соперника в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.
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