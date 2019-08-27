27.08.2019, 05:25
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Краснодар" сотворить чудо в Лиге чемпионов?
На футбольных полях Европы определятся три участника группового турнира Лиги чемпионов.
На футбольных полях Европы определятся три участника группового турнира Лиги чемпионов.
В тяжелейшей ситуации оказался перед ответным матчем раунда-плей-офф лидер чемпионата России "Краснодар". В первом поединке недельной давности российский клуб проиграл в гостях греческому "Олимпиакосу" со счетом 0:4.
Лига чемпионов (раунд плей-офф - ответные матчи)
22:00 Краснодар (Россия) - Олимпиакос (Греция) 0:4
22:00 Русенборг (Норвегия) - Динамо З (Хорватия) 0:2
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Янг Бойз (Швейцария) 2:2
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