26.09.2020, 04:50

СЕГОДНЯ: Сумеет ли Кокорин забить первый мяч за "Спартак"?


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СЕГОДНЯ: Сумеет ли Кокорин забить первый мяч за "Спартак"?
SpartakTASS

Очередной тур чемпионата России по футболу открывается поединками с участием лидеров. Московский "Спартак" сыграет в Саранске с Тамбовом" (начало в 14:00), а "Зенит" будет принимать дома "Уфу" (16:30).

Интрига дня: сумеет ли перешедший летом в "Спартак" Александр Кокорин забить первый мяч за столичный клуб?

"Зенит" и "Спартак" возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 17 очков.

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