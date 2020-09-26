26.09.2020, 04:50
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Кокорин забить первый мяч за "Спартак"?
Очередной тур чемпионата России по футболу открывается поединками с участием лидеров. Московский "Спартак" сыграет в Саранске с Тамбовом" (начало в 14:00), а "Зенит" будет принимать дома "Уфу" (16:30).
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