СЕГОДНЯ: Сумеет ли киевское "Динамо" пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов?
В ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского "Динамо" принимают на своем поле бельгийский "Гент" (начало в 22:00).
В ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского "Динамо" принимают на своем поле бельгийский "Гент" (начало в 22:00).
Первый поединок соперников недельной давности, проходивший под проливным дождем, выиграло "Динамо" - 2:1.
Украинский клуб летом возглавил 75-летний румынский специалист Мирча Луческу, который ранее 12 лет тренировал донецкий "Шахтер".
"Динамо" имеет хорошие шансы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Гент" очень неудачно начал сезон, занимая лишь 15-е место среди 18 команд в национальном первенстве. К тому же в середине сентября у бельгийцев сменился главный тренер.
Лига чемпионов (плей-офф квалификации)
22:00 Динамо К (Украина) - Гент (Бельгия) 2:1
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Мольде (Норвегия) 3:3
22:00 Омония (Кипр) - Олимпиакос (Греция) 0:2
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