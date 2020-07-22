СЕГОДНЯ: Сумеет ли Карпин огорчить в последнем туре "Зенит"?
Финиширует чемпионат России по футболу. В заключительном туре досрочно завоевавший золотые медали "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом" (начало в 19:00).
Финиширует чемпионат России по футболу. В заключительном туре досрочно завоевавший золотые медали "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом" (начало в 19:00).
Питерцы наверняка выставят в этом поединке экспериментальный состав, поскольку позади у них энергозатратный полуфинал Кубка России со "Спартаком" (2:1), а впереди - финал с "Химками". Ростовчане, безвыигрышная серия которых растянулась на 5 матчей, перед последним туром неделю отдыхали.
Главная интрига последнего тура - борьба за третью путевку в Лигу чемпионов. На последнюю вакансию претендуют "Краснодар" и ЦСКА, которые будут принимать немотивированных соперников, сохранивших прописку в сильнейшем дивизионе российского футбола: краснодарцы сыграют дома с "Ахматом", а ЦСКА - с "Тамбовом".
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