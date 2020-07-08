08.07.2020, 00:05

СЕГОДНЯ: Сумеет ли Грузнов остановить победное шествие "Пайде"?


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Tipneri karikavõistlused, Tallinna FC Flora - JK Narva Trans
JK Narva TransFoto: Oliver Tsupsman

На футбольных полях Эстонии пройдут очередные матчи чемпионата страны. Интрига дня: сумеет ли нарвский "Транс" одержать первую победу в нынешнем сезоне?

Не одержавший еще ни одной победы "Транс" принимает на своем поле "Пайде", который выиграл 5 матчей подряд. Нарвитяне в минувшую субботу провели тяжелейший поединок в финале Кубка Эстонии с "Флорой", тогда как пайдесцы отдыхали. Игрой "Транса" в предстоящем поединке будет руководить лучший бомбардир в истории эстонского клубного футбола Максим Грузнов.

Чемпион и обладатель Кубка Эстонии "Флора" отправится в гости к удачно выступающему в нынешнем сезоне вильяндискому "Тулевику".

Отстающая от лидера на 10 очков "Левадия" попытается прервать безвыигрышную серию из четырех матчей в противостоянии с таллиннским "Калевом".

Гонуц бомбардиров возглавляет Рауно Саппинен ("Флора") - 11 забитых мячей. По 7 точных выстрелов на счету Павла Марина ("Тулевик") и Сийма Лутса ("Пайде").

Чемпионат Эстонии (11-й тур)
7 июля (вторник)
Калью - Курессааре 1:0

8 июля (среда)
19:00 Таммека (Тарту) - Легион
19:00 Тулевик (Вильянди) - Флора
19:00 Калев (Таллинн) - Левадия
19:30 Транс (Нарва) - Пайде

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