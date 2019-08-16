16.08.2019, 10:10
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Флора" обогнать "Левадию"?
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Тарту и Таллинне.
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывают два поединка в Тарту и Таллинне.
Обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" отправится в гости к тартуской "Таммеке" (начало в 19:00), а таллиннский "Калев" будет принимать "Флору" (19:30).
Центральный матч тура состоится в субботу на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать "Пайде" (19:00).
Лидирует в чемпионате Эстонии "Левадия" - 56 очков. "Флора", которая сыграла на матч меньше, набрала 55 очков. Замыкает тройку лидеров "Пайде" - 49 очков.
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