СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Флора" обогнать "Левадию"?

Обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" отправится в гости к тартуской "Таммеке" (начало в 19:00), а таллиннский "Калев" будет принимать "Флору" (19:30).

Центральный матч тура состоится в субботу на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать "Пайде" (19:00).

Лидирует в чемпионате Эстонии "Левадия" - 56 очков. "Флора", которая сыграла на матч меньше, набрала 55 очков. Замыкает тройку лидеров "Пайде" - 49 очков.