СЕГОДНЯ: Сумеет ли Эстония удивить в Минске Беларусь?

В сентябре соперники встречались в Таллинне. Тот поединок завершился обиднейшим поражением хозяев поля - 1:2. Победный мяч белорусы забили тогда на последних секундах встречи.

Сборная Эстонии проиграла в отборочном турнире все 5 проведенных матчей и замыкает турнирную таблицу. Беларусь, одержавшая единственную победу в Таллинне, занимает предпоследнее место.

В сборной Эстонии под вопросом выход на поле нападающего Сергея Зенева. "В последнем матче чемпионате Казахстана он получил травму ноги. Эта проблема дает о себе знать. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в день игры. Остальные игроки здоровы", - сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд.

"Мы с большим уважением относимся к команде соперника, - отметил главный тренер белорусской дружины Михаил Мархель. - Тактика и стратегия у нас не поменяются. Постараемся играть при своих зрителях в атаку и совершенствовать те моменты, которые у нас получались в Таллинне. Отсутствие Клавана в рядах эстонской команды никак не повлияет на нашу игру".