28.08.2019, 15:10

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Аякс" пробиться в Лигу чемпионов?

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rus.delfi.ee
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Amsterdami Ajaxi mängijad on saanud sel hooajal kõvasti rõõmustada.
Amsterdami Ajaxi mängijadFoto: OLAF KRAAK, EPA/Scanpix

На футбольных полях Европы завершается квалификация Лиги чемпионов. 28 августа станут известны последние три участника группового этапа турнира.

Интрига дня: сумеет ли полуфиналист предыдущего розыгрыша голландский "Аякс" попасть в основной раунд Лиги чемпионов? В поединке недельной давности флагман голландского футбола не смог поразить ворота кипрского клуба АПОЭЛ - 0:0. В ответном матче киприотов устроит в гостях любая результативная ничья.

Лига чемпионов (раунд плей-офф - ответные матчи)
22:00 Аякс (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) 0:0
22:00 Брюгге (Бельгия) - ЛАСКА (Австрия) 1:0
22:00 Славия (Чехия) - ЧФР (Румыния) 1:0

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа.

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