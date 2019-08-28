СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Аякс" пробиться в Лигу чемпионов?

Интрига дня: сумеет ли полуфиналист предыдущего розыгрыша голландский "Аякс" попасть в основной раунд Лиги чемпионов? В поединке недельной давности флагман голландского футбола не смог поразить ворота кипрского клуба АПОЭЛ - 0:0. В ответном матче киприотов устроит в гостях любая результативная ничья.

Лига чемпионов (раунд плей-офф - ответные матчи)

22:00 Аякс (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) 0:0

22:00 Брюгге (Бельгия) - ЛАСКА (Австрия) 1:0

22:00 Славия (Чехия) - ЧФР (Румыния) 1:0

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа.