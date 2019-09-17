СЕГОДНЯ: Старт футбольной Лиги чемпионов

Первым из российских клубов примет старт питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с французским "Лионом", начало - 19.55 по таллиннскому времени. В это же время на поле в Милане выйдут местный "Интер" и чешская "Славия".

Еще шесть матчей возьмут старт в 22.00. Между собой сыграют итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль", немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанская "Барселона", австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк", португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", а также английский "Челси" и испанская "Валенсия".

Напомним, чемпион Эстонии прошлого года, таллиннский "Нымме Калью", не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей шотландскому "Селтику".

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Для арены, построенной в 2002 году, решающий матч главного клубного турнира Европы станет вторым в истории. В 2005 году на этом стадионе "Ливерпуль" обыграл итальянский "Милан" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счетом 0:3.