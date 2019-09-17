СЕГОДНЯ: Старт футбольной Лиги чемпионов
Восемь матчей откроют программу первого тура Лиги чемпионов.
Восемь матчей откроют программу первого тура Лиги чемпионов.
Первым из российских клубов примет старт питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с французским "Лионом", начало - 19.55 по таллиннскому времени. В это же время на поле в Милане выйдут местный "Интер" и чешская "Славия".
Еще шесть матчей возьмут старт в 22.00. Между собой сыграют итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль", немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и испанская "Барселона", австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк", португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", а также английский "Челси" и испанская "Валенсия".
Напомним, чемпион Эстонии прошлого года, таллиннский "Нымме Калью", не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей шотландскому "Селтику".
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе. Для арены, построенной в 2002 году, решающий матч главного клубного турнира Европы станет вторым в истории. В 2005 году на этом стадионе "Ливерпуль" обыграл итальянский "Милан" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счетом 0:3.
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