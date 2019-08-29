СЕГОДНЯ: "Спартак", "Рига" и "Судува" сыграют в Лиге Европы
29 августа определятся все участники групповой стадии во втором по значимости футбольном еврпокубковом турнире Лиге Европы.
29 августа определятся все участники групповой стадии во втором по значимости футбольном еврпокубковом турнире Лиге Европы.
В заключительном раунде квалификации выступают 8 клубов из бывшего СССР - в их числе российский "Спартак", латвийская "Рига", литовская "Судува".
Лига Европы (раунд плей-офф - ответные матчи)
19:00 Карабах (Азербайджан) - Линфилд (Северная Ирландия) 2:3
19:45 Рига (Латвия) - Копенгаген (Дания) 1:3
20:00 БАТЭ (Беларусь) - Астана (Казахстан) 0:3
20:00 Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) 1:3
20:15 Спартак (Россия) - Брага (Португалия) 0:1
21:00 Дюделанж (Люксембург) - Арарат (Армения) 1:2
21:00 Ференцварош (Венгрия) - Судува (Литва) 0:0
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