29.08.2019, 04:20

СЕГОДНЯ: "Спартак", "Рига" и "Судува" сыграют в Лиге Европы


rus.delfi.ee
EST
Spartak
SpartakFoto: vk.com/fcsm

29 августа определятся все участники групповой стадии во втором по значимости футбольном еврпокубковом турнире Лиге Европы.

В заключительном раунде квалификации выступают 8 клубов из бывшего СССР - в их числе российский "Спартак", латвийская "Рига", литовская "Судува".

Лига Европы (раунд плей-офф - ответные матчи)
19:00 Карабах (Азербайджан) - Линфилд (Северная Ирландия) 2:3
19:45 Рига (Латвия) - Копенгаген (Дания) 1:3
20:00 БАТЭ (Беларусь) - Астана (Казахстан) 0:3
20:00 Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) 1:3
20:15 Спартак (Россия) - Брага (Португалия) 0:1
21:00 Дюделанж (Люксембург) - Арарат (Армения) 1:2
21:00 Ференцварош (Венгрия) - Судува (Литва) 0:0

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: