22.08.2019, 04:00
СЕГОДНЯ: "Спартак", БАТЭ и "Рига" сыграют в Лиге Европы
22 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. За вход в групповой турнир соперничают 42 футбольных клуба.
22 августа пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы. За вход в групповой турнир соперничают 42 футбольных клуба.
17:00 Астана (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
18:00 Арарат (Армения) - Дюделанж (Люксембург)
20:00 Судува (Литва) - Ференцварош (Венгрия)
20:45 Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)
21:45 Брага (Португалия) - Спартак (Россия)
21:45 Линфилд (Северная Ирландия) - Карабах (Азербайджан)
22:00 Эспаньол (Испания) - Заря (Украина)
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