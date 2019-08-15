15.08.2019, 04:15
СЕГОДНЯ: "Спартак", БАТЭ и "Рига" сыграют в Лиге Европы
15 августа определятся все участники заключительного раунда квалификации Лиги Европы.
15 августа определятся все участники заключительного раунда квалификации Лиги Европы.
19:00 ХИК (Финляндия) - Рига (Латвия) 1:1
19:30 Динамо Тб (Грузия) - Фейеноорд (Нидерланды) 0:4
19:45 Спартак (Россия) - Тун (Швейцария) 3:2
20:00 АИК (Швеция) - Шериф (Молдавия) 2:1
20:00 БАТЭ (Беларусь) - Сараево (Босния) 2:1
20:00 Бней Йегуда (Израиль) - Нефтчи (Азербайджан) 2:2
20:00 Заря (Украина) - ЦСКА (София) 1:1
20:00 Судува (Литва) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:1
20:00 Шахтер (Беларусь) - Торино (Италия) 0:5
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