СЕГОДНЯ: Собиравшийся уйти из РПЛ "Спартак" сыграет против команды Кадырова

В стартовом туре первенства "Спартак" не смог обыграть дома "Сочи" - 2:2 (2:1). Причем оба мяча хозяева поля пропустили с пенальти. Назначение второго из них на 90-й минуте вызвало гнев владельца красно-белых Леонида Федуна, который громогласно заявил о снятии команды с чемпионата.

Всем здравомыслящим людям сразу же было понятно, что "Спартак" никуда уходить из Российской премьер-лиги не будет, но своим громким заявлением Федун решил сразу несколько задач.

Босс "Спартака" привлек внимание к судейской проблеме - о несправедливом пенальти вышли сюжеты в новостных программах федеральных телеканалов, которые не очень-то жалуют спорт. Питерского арбитра матча отстранили от судейства, футбольные чиновники признали ошибку с назначением пенальти и принесли "Спартаку" извинения, а заодно пообещали укрепить руководство судейского корпуса.

Федун решил не снимать команду с чемпионата, но пригрозил уходом с поля, если судейский произвол будет продолжен. Чеченской команде ничего хорошего, похоже, в предстоящем поединке не светит. Почетным президентом "Ахмата" является глава Чечни Рамзан Кадыров.