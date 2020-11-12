СЕГОДНЯ: Сможет ли сборная России победить без Дзюбы?

В Кишинев российская команда прилетела без капитана команды Артема Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от услуг опытного форварда после появления в социальных сетях скандального видео, на котором 32-летний футболист под голос с телеэкрана ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул занимался мастурбацией.

Статистика в пользу России

Помимо Дзюбы, в сборной России отсутствуют из-за травм и подозрений на коронавирусную инфекцию еще 11 игроков. В команду был экстренно вызван молодой нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Ранее сборная России трижды встречалась с молдованами. Две победы и одна ничья - таков ее баланс в этих матчах. Последняя встреча соперников датирована 2015 годом.

Безвыигрышная серия сборной Молдавии насчитывает в настоящий момент 13 матчей - 12 поражений и ничья с Косово.

Букмекеры не верят в молдован

Букмекеры перед товарищеским поединком в Кишиневе отдают значительное предпочтение россиянам. Коэффициент на ее победу 1.25, тогда как котировка на возможный выигрыш молдован равна 16.

После матча в Кишиневе сборная России проведет еще два выездных поединка Лиги наций. 15 ноября она сыграет с Турцией, а 18 ноября - с Сербией.