СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии прервать безвыигрышную серию?

Наши футболисты, выступающие во второй группе дивизиона C, начали турнир с двух поражений. В сентябре на своем поле они проиграли грузинам 0:1, а спустя три дня в гостях уступили сборной Армении 0:1. Серия без побед продолжается у нашей команды уже 11 игр подряд.

В последний раз вкус победы сборная Эстонии и ее болельщики почувствовали в марте 2019 года, когда в товарищеской встрече был обыгран Гибралтар (1:0). Последний матч сборная Эстонии провела в среду с Литвой, уступив 1:3.

"Атмосфера скорее рабочая, — сказал полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев на предматчевой пресс-конференции. Конечно, результат огорчил (поражение от Литвы — ред.). Тренеры сделали игрокам свои замечания".

"Мы можем поискать после поражения и плюсы, но плохого всё-таки немного больше. Много времени не было. Все понимают, что за день никто быстрее или техничнее не станет", — сказал Васильев.

"В последние годы в команде произошло много изменений, пришли новые игроки. Некоторые из футболистов может быть не до конца понимают, что неблагополучный период немного затянулся. Но всё-таки мы все работаем во имя того, чтобы он закончился", — добавил полузащитник эстонской сборной.

"Мы должны быть реалистами. Все соперники очень квалифицированные. Неприятно это говорить, но в последние годы в играх на уровне сборной мы не были фаворитами. Работая, нужно вернуть уверенность в себе", — считает Васильев.

"Северная Македония — довольно сложный соперник, — сказал главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд. У них нет ни одного явно слабого места, и это обычно характеризует сильную команду. Это команда с современным стилем игры, игроки которой обладают индивидуальным мастерством на высшем уровне".

Сборная Северной Македонии находится в нашей группе на первом месте, набрав в двух играх четыре очка.