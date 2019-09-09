СЕГОДНЯ: Сможет ли сборная Эстонии достойно проиграть Нидерландам?

Эстония сейчас занимает последнее место в группе. Они проиграли Германии, Северной Ирландии (два раза) и Беларуси в пятницу. Ван Дейк, Де Лигт, Де Йонг и компания разорвали немцев в пятницу — 4:2. Теперь в полном составе приехали в Таллинн. Есть ли шансы на достойный (имеется ввиду любой счет, который меньше 0:8) футбол? И да, и нет.

Почему мы можем проиграть с маленьким счетом и не опозориться?

Мы играем дома. Это особый плюс для эстонцев. На выходных уже выкупили свыше 10 000 билетов, на стадионе будет много болельщиков. Крупно проигрывать дома — стыдно.

Состав оптимальный. На прошлый матч вышли самые лучшие игроки на своих позициях. Тренеру не придется ставить тех, кто сырой или давно не играл. За исключением, скорее всего, выбывшего Константина Васильева. Он после игры с белорусами сказал, что попросил замену из-за болей в ноге. Он отметил, что будет стараться восстановиться, но вряд ли это получится. Это подтвердил тренер в воскресенье.

Почему получится так же, как с Германией?

Hollandi jalgpallikoondise pressikonverents ja trenn Foto: Margus Pahv



