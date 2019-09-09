СЕГОДНЯ: Сможет ли сборная Эстонии достойно проиграть Нидерландам?

В понедельник в 21:45 на А. Ле Кок Арене состоится матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 по футболу между Эстонией и Нидерландами.
Эстония сейчас занимает последнее место в группе. Они проиграли Германии, Северной Ирландии (два раза) и Беларуси в пятницу. Ван Дейк, Де Лигт, Де Йонг и компания разорвали немцев в пятницу — 4:2. Теперь в полном составе приехали в Таллинн. Есть ли шансы на достойный (имеется ввиду любой счет, который меньше 0:8) футбол? И да, и нет.
Почему мы можем проиграть с маленьким счетом и не опозориться?
Мы играем дома. Это особый плюс для эстонцев. На выходных уже выкупили свыше 10 000 билетов, на стадионе будет много болельщиков. Крупно проигрывать дома — стыдно.
Состав оптимальный. На прошлый матч вышли самые лучшие игроки на своих позициях. Тренеру не придется ставить тех, кто сырой или давно не играл. За исключением, скорее всего, выбывшего Константина Васильева. Он после игры с белорусами сказал, что попросил замену из-за болей в ноге. Он отметил, что будет стараться восстановиться, но вряд ли это получится. Это подтвердил тренер в воскресенье.
Почему получится так же, как с Германией?
Главный тренер Каарель Воолайд хочет играть в 4 защитника. А учитывая какой был бардак в обороне против Беларуси — это плохое решение.
Состав голландцев. Сейчас там собраны лучшие игроки европейских грандов. Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Дэйли Блинд (Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус), Френки де Йонг (Барселона), Мемфис Депай (Лион) и другие.
Изменения в старте
Воолайд намекнул, что с первых минут выйдет Рауно Саппинен, а не автор гола белорусам Эрик Сорга. Плюс, наверное, освежат края. Так как Сергей Зенев незаменим, на скамейку сядет Хендрик Оямаа, вместо него уже сыгравший полный матч за сборную Власий Синявский. Обороне добавят опыта, вместо Тайо Тенисте появится Герт Камс.
Хоть тренер и сказал, что хочет развивать молодых футболистов, крайне мало верится, что вместо Кости выйдет Владислав Крейда или Михкель Айнсалу. Они не провели ни одного матча в основе, да и в целом было мало игр на таком уровне. Наверное, Костю заменит Артем Дмитриев.
С 99% вероятностью наша сборная не заработает сегодня очки, но к нам приезжают лучшие футболисты Европы. А это уже событие. И для болельщиков, и для футболистов. Стоит рассматривать этот матч не как битву за место в группе, а скорее как футбольный праздник и опыт для будущего поколения сборной Эстонии.
Билеты можно купить здесь.
Названа самая вредная колбаса
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Для таких россиян готовят новые льготы
«Издевательство» — новую услугу предлагает РЖД на станции