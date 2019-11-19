СЕГОДНЯ: Смогут ли надежды эстонского футбола забить хотя бы один мяч?

Наши футболисты с одинаковым счетом 0:4 проиграли оба матча Украине и хозяевам турнира шведам, а словенцы поединки с этими командами завершили вничью (2:2 и 1:1).

Не исключен вариант, что три команды наберут одинаковое количество очков. Тогда для определения двух лучших команд, которые продолжат выступление в Элитном раунде, придется считать количество мячей, забитых в ворота сборной Эстонии.