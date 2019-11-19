19.11.2019, 05:10

СЕГОДНЯ: Смогут ли надежды эстонского футбола забить хотя бы один мяч?

 (2)
EST 1
Eesti ja Venemaa U19
Eesti ja Venemaa U19Foto: Rauno Volmar

В заключительном матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-19) сыграет со Словенией (начало в 14:00).

Наши футболисты с одинаковым счетом 0:4 проиграли оба матча Украине и хозяевам турнира шведам, а словенцы поединки с этими командами завершили вничью (2:2 и 1:1).

Не исключен вариант, что три команды наберут одинаковое количество очков. Тогда для определения двух лучших команд, которые продолжат выступление в Элитном раунде, придется считать количество мячей, забитых в ворота сборной Эстонии.

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