СЕГОДНЯ: Смогут ли надежды эстонского футбола забить хотя бы один мяч?

В заключительном матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-19) сыграет со Словенией (начало в 14:00).
Наши футболисты с одинаковым счетом 0:4 проиграли оба матча Украине и хозяевам турнира шведам, а словенцы поединки с этими командами завершили вничью (2:2 и 1:1).
Не исключен вариант, что три команды наберут одинаковое количество очков. Тогда для определения двух лучших команд, которые продолжат выступление в Элитном раунде, придется считать количество мячей, забитых в ворота сборной Эстонии.
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