СЕГОДНЯ: "Шахтер", "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в Лиге чемпионов

Оба гранда европейского футбола считались фаворитами группового турнира, но первый круг они провели не слишком удачно, расположившись в подвале турнирной таблицы. Первая встреча соперников, состоявшаяся три недели назад, завершилась победой "Реала" - 3:2.

В другом матче этой группы чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет

в гостях с представителем германского футбола менхенгладбахской "Боруссией". Первая встреча соперников в Киеве завершилась разгромом горняков - 0:6.

Лига чемпионов (4-й тур - 25 ноября)

Группа А

22:00 Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Россия)

22:00 Бавария (Германия) - Зальцбург (Австрия)

Группа В

19:55 Боруссия М (Германия) - Шахтер (Украина)

22:00 Интер (Италия) - Реал (Испания)

Группа С

19:55 Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия)

22:00 Марсель (Франция) - Порту (Португалия)

Группа D

22:00 Аякс (Нидерланды) - Мидтьюлланд (Дания)

22:00 Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия)