СЕГОДНЯ: "Шахтер", "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в Лиге чемпионов
В центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты итальянского "Интера" принимают испанский "Реал" (начало в 22:00).
В центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов футболисты итальянского "Интера" принимают испанский "Реал" (начало в 22:00).
Оба гранда европейского футбола считались фаворитами группового турнира, но первый круг они провели не слишком удачно, расположившись в подвале турнирной таблицы. Первая встреча соперников, состоявшаяся три недели назад, завершилась победой "Реала" - 3:2.
В другом матче этой группы чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет
в гостях с представителем германского футбола менхенгладбахской "Боруссией". Первая встреча соперников в Киеве завершилась разгромом горняков - 0:6.
Лига чемпионов (4-й тур - 25 ноября)
Группа А
22:00 Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Россия)
22:00 Бавария (Германия) - Зальцбург (Австрия)
Группа В
19:55 Боруссия М (Германия) - Шахтер (Украина)
22:00 Интер (Италия) - Реал (Испания)
Группа С
19:55 Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия)
22:00 Марсель (Франция) - Порту (Португалия)
Группа D
22:00 Аякс (Нидерланды) - Мидтьюлланд (Дания)
22:00 Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия)
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