30.08.2019, 02:50

СЕГОДНЯ: Серебряный призер чемпионата мира сыграет на "А Ле Кок Арене"


rus.delfi.ee
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СЕГОДНЯ: Серебряный призер чемпионата мира сыграет на "А Ле Кок Арене"
Foto: Risto Pirnpuu

В стартовом матче отборочного цикла женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимает на лиллекюлаской арене Нидерланды (начало в 19:00).

Женский футбол в стране тюльпанов добился в последнее время впечатляющих результатов. Два года назад голландки выиграли чемпионат Европы, а в этом году они добрались до финала чемпионата мира, где уступили американкам.

В мировом рейтинге сборная Эстонии находится на 99-м месте, Нидерланды занимают 3-ю строчку.

Помимо голландок, эстонская команда в отборочном турнире дважды сыграет с Россией, Косово, Словенией и Турцией.

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