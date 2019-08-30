СЕГОДНЯ: Серебряный призер чемпионата мира сыграет на "А Ле Кок Арене"

Женский футбол в стране тюльпанов добился в последнее время впечатляющих результатов. Два года назад голландки выиграли чемпионат Европы, а в этом году они добрались до финала чемпионата мира, где уступили американкам.

В мировом рейтинге сборная Эстонии находится на 99-м месте, Нидерланды занимают 3-ю строчку.

Помимо голландок, эстонская команда в отборочном турнире дважды сыграет с Россией, Косово, Словенией и Турцией.