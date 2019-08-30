30.08.2019, 02:50
СЕГОДНЯ: Серебряный призер чемпионата мира сыграет на "А Ле Кок Арене"
В стартовом матче отборочного цикла женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимает на лиллекюлаской арене Нидерланды (начало в 19:00).
В стартовом матче отборочного цикла женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии принимает на лиллекюлаской арене Нидерланды (начало в 19:00).
Женский футбол в стране тюльпанов добился в последнее время впечатляющих результатов. Два года назад голландки выиграли чемпионат Европы, а в этом году они добрались до финала чемпионата мира, где уступили американкам.
В мировом рейтинге сборная Эстонии находится на 99-м месте, Нидерланды занимают 3-ю строчку.
Помимо голландок, эстонская команда в отборочном турнире дважды сыграет с Россией, Косово, Словенией и Турцией.
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