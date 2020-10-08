СЕГОДНЯ: Сборная России потеряла четырех игроков перед матчем со Швецией
В рамках подготовки к поединкам Лиги наций футболисты сборной России проведут в Москве контрольный матч со Швецией (начало в 19:15).
В рамках подготовки к поединкам Лиги наций футболисты сборной России проведут в Москве контрольный матч со Швецией (начало в 19:15).
Накануне этой встречи сборная России понесла кадровые потери. Изолированы от команды вратарь Маринату Гильерме ("Локомотив") и центральный защитник Георгий Джикия ("Спартак") - их тесты на коронавирусную инфекцию дали, как сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов, подозрительные результаты.
Из-за травм не сыграют нападающий "Локомотива" Федор Смолов и защитник "Краснодара" Сергей Петров.
Помимо контрольного матча со шведами, россиян ждут еще два поединка Лиги наций в Москве с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
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