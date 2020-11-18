СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет в Тбилиси. Кто победит?

Сборную Эстонии в Тбилиси последний раз выведет на поле 43-летний Карел Воолайд. Под его руководством эстонские футболисты не одержали еще ни одной победы - 3 ничьи и 10 поражений. Удастся ли прервать эту серию в Тбилиси?

Эксперимент не оправдался

Воолайд заступил на пост главного тренера сборной Эстонии летом 2019 года после разгромного поражения в Германии (0:8). Предыдущий наставник Мартин Рейм в гостевом поединке с немцами сделал ставку на опыт, выставив сверхвозрастную команду, за что в конечном итоге и поплатился.

Перед Воолайдом была поставлена задача омоложения состава. С ней он успешно справился, но результаты команды при этом по-прежнему не радуют любителей футбола.

Тут самое время задаться вопросом - а могло ли быть по-другому? Игроков из топ-лиг в составе сборной Эстонии нет, а большинство легионеров не очень-то сильно превосходят футболистов "Премиум-лиги".

ЭФС ищет тренера

Воолайда назначили главным тренером сборной Эстонии скорее от безысходности. Его кандидатура изначально вызывала много сомнений в футбольном сообществе, поскольку молодежная сборная Эстонии (U-21), которую он возглавлял несколько лет, особо не впечатляла (1 победа в 17 матчах). На клубном уровне Воолайд самостоятельно работал только в "Калью", но с ним поспешили расстаться через несколько месяцев, не дожидаясь окончания сезона.

Теперь ЭФС ищет нового наставника для национальной сборной. Если Воолайд был вариантом эконом-класса, то на опытного специалиста надо раскошелиться - нормальный иностранец меньше чем за 10 000 евро в месяц работать не согласится.

Грузины в подавленном настроении

Грузинская команда перед матчем с Эстонией оказалась в непростой ситуации, поскольку ее наставник Владимир Вайсс сложил с себя тренерские полномочия.

Контракт 56-летнего Вайсса истекал после матча с Эстонией, но по обоюдной договоренности сторон он был прерван на два дня раньше запланированного срока. Игрой грузинской команды в заключительном матче группового этапа Лиги наций с Эстонией будет руководить 39-летний Рамаз Сванадзе, который возглавляет юниорскую сборную Грузии (U-19).