18.11.2020, 01:30

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет в Тбилиси. Кто победит?


Геннадий Медведев
Редактор
EST
Eesti vs Gruusia - jalgpall
Eesti vs Gruusia - jalgpallFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

В заключительном матче группового этапа Лиги наций футболисты сборной Эстонии сыграют в Тбилиси с Грузией (начало в 19:00). Со спортивной точки зрения предстоящий поединок не имеет значения для эстонской команды, поскольку она досрочно заняла последнее место. Грузины накануне матча остались без главного тренера.

Сборную Эстонии в Тбилиси последний раз выведет на поле 43-летний Карел Воолайд. Под его руководством эстонские футболисты не одержали еще ни одной победы - 3 ничьи и 10 поражений. Удастся ли прервать эту серию в Тбилиси?

Эксперимент не оправдался
Воолайд заступил на пост главного тренера сборной Эстонии летом 2019 года после разгромного поражения в Германии (0:8). Предыдущий наставник Мартин Рейм в гостевом поединке с немцами сделал ставку на опыт, выставив сверхвозрастную команду, за что в конечном итоге и поплатился.

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Перед Воолайдом была поставлена задача омоложения состава. С ней он успешно справился, но результаты команды при этом по-прежнему не радуют любителей футбола.

Тут самое время задаться вопросом - а могло ли быть по-другому? Игроков из топ-лиг в составе сборной Эстонии нет, а большинство легионеров не очень-то сильно превосходят футболистов "Премиум-лиги".

ЭФС ищет тренера
Воолайда назначили главным тренером сборной Эстонии скорее от безысходности. Его кандидатура изначально вызывала много сомнений в футбольном сообществе, поскольку молодежная сборная Эстонии (U-21), которую он возглавлял несколько лет, особо не впечатляла (1 победа в 17 матчах). На клубном уровне Воолайд самостоятельно работал только в "Калью", но с ним поспешили расстаться через несколько месяцев, не дожидаясь окончания сезона.

Теперь ЭФС ищет нового наставника для национальной сборной. Если Воолайд был вариантом эконом-класса, то на опытного специалиста надо раскошелиться - нормальный иностранец меньше чем за 10 000 евро в месяц работать не согласится.

Грузины в подавленном настроении
Грузинская команда перед матчем с Эстонией оказалась в непростой ситуации, поскольку ее наставник Владимир Вайсс сложил с себя тренерские полномочия.

Контракт 56-летнего Вайсса истекал после матча с Эстонией, но по обоюдной договоренности сторон он был прерван на два дня раньше запланированного срока. Игрой грузинской команды в заключительном матче группового этапа Лиги наций с Эстонией будет руководить 39-летний Рамаз Сванадзе, который возглавляет юниорскую сборную Грузии (U-19).

Вайсс возглавил сборную Грузии в 2016 году. Под его руководством грузины провели 47 матчей, в которых одержали 16 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Сборная Грузии вышла в финал квалификации чемпионата Европы, но на прошлой неделе она проиграла главный матч года дома Северной Македонии (0:1).

Грузины были очень подавлены этим поражением. Через пару дней Вайсс
практически полностью изменил состав в домашнем поединке Лиги наций с Арменией, но и этот матч был проигран (1:2).

Поединок первого круга сборных Эстонии и Грузии завершился в Таллинне победой гостей со счетом 1:0.

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