14.11.2019, 02:05

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Украиной. Кто победит?


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JALGPALL
JALGPALLFoto: Tairo Lutter, õhtuleht

В рамках подготовки к заключительному поединку отборочного цикла чемпионата Европы с Нидерландами футболисты сборной Эстонии проведут в гостях товарищеский матч с Украиной. Поединок в Запорожье начнется в 19:00.

Подопечные Андрея Шевченко прекрасно провели отборочный цикл и досрочно завоевали путевку на Евро-2020, опередив действующего чемпиона Европы Португалию. Эстонская команда по ходу турнира сменила тренера и застолбила за собой последнее место.

Ранее Эстония и Украина встречались между собой 4 раза. Все матчи завершились победой украинской команды.

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