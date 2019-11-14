СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Украиной. Кто победит?

Подопечные Андрея Шевченко прекрасно провели отборочный цикл и досрочно завоевали путевку на Евро-2020, опередив действующего чемпиона Европы Португалию. Эстонская команда по ходу турнира сменила тренера и застолбила за собой последнее место.

Ранее Эстония и Украина встречались между собой 4 раза. Все матчи завершились победой украинской команды.