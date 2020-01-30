СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный турнир чемпионата Европы

В отборочном мини-турнире принимает участие также Дания, с которой наши футзалисты сыграют 31 января.

Костяк сборной Эстонии составляют игроки "СМС Раха". Главный тренер Дмитрий Скиперский взял в Елгаву 7 игроков виймсиского клуба.

В следующий раунд квалификации выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет весной в стыковых матчах. Шанс сыграть в них имеет и команда, завершившая мини-турнир на третьем месте.

Финальный турнир чемпионата Европы 2022 года пройдет в Нидерландах. В нем впервые сыграют 16 команд.

Состав сборной Эстонии

Марк Боскин (10.07.1988) – СМС Раха 44/2

Мадис Раяндо (25.03.1989) – Кохила 34/0

Сергей Костин (28.05.1984) – СМС Раха 46/1

Эдвин Стюф (30.07.1989) – СМС Раха 13/1

Эрвин Стюф (03.12.1990) – СМС Раха 9/4

Артур Быстров (02.09.1991) – СМС Раха 7/0

Эгерт Пельо (03.06.1993) – СМС Раха 3/0

Игорь Иванов (26.12.1989) – СМС Раха 13/2

Максим Бабяк (10.12.1993) – Космос 9/0

Кристьян Паапси (30.07.1987) – Равенс 36/5

Рауль Ребане (18.08.1994) – Равенс 7/0

Рене Пухке (16.08.1994) – Равенс 5/0

Темари Нуума (09.04.1996) – Равенс 0/0