СЕГОДНЯ: Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги чемпионов

В главном еврокубковом турнире выступят 32 футбольных клуба, которые будут разбиты на 8 групп. Представители России и Украины будут разведены по разным группам из-за сложных политических отношений между странами.

Россию впервые будут представлять в Лиге чемпионов 3 клуба ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар"), от Украины выступят "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Зенит" при жеребьевке будет находиться в первой корзине, "Шахтер" - во второй, "Динамо" и "Краснодар" - в третьей, "Локомотив" находится в четвертой корзине.