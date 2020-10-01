01.10.2020, 02:05
СЕГОДНЯ: Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги чемпионов
1 октября в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов (начало в 18:00).
1 октября в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов (начало в 18:00).
В главном еврокубковом турнире выступят 32 футбольных клуба, которые будут разбиты на 8 групп. Представители России и Украины будут разведены по разным группам из-за сложных политических отношений между странами.
Россию впервые будут представлять в Лиге чемпионов 3 клуба ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар"), от Украины выступят "Шахтер" и киевское "Динамо".
"Зенит" при жеребьевке будет находиться в первой корзине, "Шахтер" - во второй, "Динамо" и "Краснодар" - в третьей, "Локомотив" находится в четвертой корзине.
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