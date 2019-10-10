10.10.2019, 11:05
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Шотландией, Латвия - с Польшей и другие матчи
Начинается очередной игровой тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. По его итогам могут определиться первые участники Евро-2020.
Начинается очередной игровой тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. По его итогам могут определиться первые участники Евро-2020.
Группа А
19:00 Беларусь - Эстония
21:45 Нидерланды - Северная Ирландия
Группа Е
21:45 Хорватия - Венгрия
21:45 Словакия - Уэльс
Группа G
21:45 Австрия - Израиль
21:45 Северная Македония - Словения
21:45 Латвия - Польша
Группа I
17:00 Казахстан - Кипр
21:45 Бельгия - Сан-Марино
21:45 Россия - Шотландия
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