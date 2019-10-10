СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Шотландией, Латвия - с Польшей и другие матчи

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Venemaa jalgpallikoondis Foto: TeamRussia

Начинается очередной игровой тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. По его итогам могут определиться первые участники Евро-2020.