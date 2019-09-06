06.09.2019, 11:45
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Шотландией, Германия - с Голландией и другие матчи(1)
9 матчей отборочного турнира Евро-2020 будут сыграны на футбольных полях Европы.
9 матчей отборочного турнира Евро-2020 будут сыграны на футбольных полях Европы.
Группа C
19:00 Эстония - Беларусь
21:45 Германия - Нидерланды
Группа E
21:45 Словакия - Хорватия
21:45 Уэльс - Азербайджан
Группа G
21:45 Австрия - Латвия
21:45 Словения - Польша
Группа I
19:00 Кипр - Казахстан
21:45 Шотландия - Россия
21:45 Сан-Марино - Бельгия
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