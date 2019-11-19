СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Сан-Марино. Состоится ли рекорд?
Завершается отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В заключительный день будут сыграны 10 матчей.
Завершается отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В заключительный день будут сыграны 10 матчей.
В финальном турнире Евро-2020 сыграют 24 команды. 20 из них определятся по итогам отборочного турнира. Оставшиеся 4 билета будут разыграны весной в стыковых матчах Лиги наций.
Перед заключительным игровым днем отборочного турнира известны 19 команд-участниц чемпионата Европы. Последняя вакансия будет разыграна в Группе Е. Победу в ней досрочно одержала завершившая выступление Хорватия, а на второе место претендуют Венгрия (12 очков) и Уэльс (11), которые сыграют между собой в Кардиффе.
Сборная России завершает отборочный турнир гостевым поединком в Сан-Марино. Первая встреча соперников в Саранске завершилась летом крупной победой россиян со счетом 9:0. Так много они никогда ранее не забивали. Интересно, обновит ли российская команда свой рекорд?
Отборочный турнир чемпионата Европы (19 ноября)
Группа С
21:45 Нидерланды - Эстония
21:45 Германия - Северная Ирландия
Группа Е
21:45 Словакия - Азербайджан
21:45 Уэльс - Венгрия
Группа G
21:45 Северная Македония - Израиль
21:45 Латвия - Австрия
21:45 Польша - Словения
Группа I
21:45 Сан-Марино - Россия
21:45 Бельгия - Кипр
21:45 Шотландия - Казахстан.
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