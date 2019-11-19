СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Сан-Марино. Состоится ли рекорд?

В финальном турнире Евро-2020 сыграют 24 команды. 20 из них определятся по итогам отборочного турнира. Оставшиеся 4 билета будут разыграны весной в стыковых матчах Лиги наций.

Перед заключительным игровым днем отборочного турнира известны 19 команд-участниц чемпионата Европы. Последняя вакансия будет разыграна в Группе Е. Победу в ней досрочно одержала завершившая выступление Хорватия, а на второе место претендуют Венгрия (12 очков) и Уэльс (11), которые сыграют между собой в Кардиффе.

Сборная России завершает отборочный турнир гостевым поединком в Сан-Марино. Первая встреча соперников в Саранске завершилась летом крупной победой россиян со счетом 9:0. Так много они никогда ранее не забивали. Интересно, обновит ли российская команда свой рекорд?

Отборочный турнир чемпионата Европы (19 ноября)

Группа С

21:45 Нидерланды - Эстония

21:45 Германия - Северная Ирландия

Группа Е

21:45 Словакия - Азербайджан

21:45 Уэльс - Венгрия

Группа G

21:45 Северная Македония - Израиль

21:45 Латвия - Австрия

21:45 Польша - Словения

Группа I

21:45 Сан-Марино - Россия

21:45 Бельгия - Кипр

21:45 Шотландия - Казахстан.