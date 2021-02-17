СЕГОДНЯ: Роналду и "Ювентус" сыграют в Лиге чемпионов
Программу 1/8 финала Лиги чемпионов продолжат два поединка в Португалии и Испании.
Программу 1/8 финала Лиги чемпионов продолжат два поединка в Португалии и Испании.
Итальянский "Ювентус" во главе с Криштиану Роналду считается фаворитом противостояния с португальским "Порту".
Летом 2018 года "Юве" совершил громкий трансфер, подписав Роналду. Португалец перебрался в Италию, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Однако в двух предыдущих розыгрышах "Ювентус" сходил с дистанции, не добравшись даже до полуфинальной стадии. Будет ли удачной новая попытка?
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4
17 февраля (среда)
22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)
22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)
23 февраля (вторник)
22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)
22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)
24 февраля (среда)
22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноз на 2021 год
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ