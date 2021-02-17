СЕГОДНЯ: Роналду и "Ювентус" сыграют в Лиге чемпионов

Итальянский "Ювентус" во главе с Криштиану Роналду считается фаворитом противостояния с португальским "Порту".

Летом 2018 года "Юве" совершил громкий трансфер, подписав Роналду. Португалец перебрался в Италию, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Однако в двух предыдущих розыгрышах "Ювентус" сходил с дистанции, не добравшись даже до полуфинальной стадии. Будет ли удачной новая попытка?

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4

17 февраля (среда)

22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)

22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)

23 февраля (вторник)

22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)