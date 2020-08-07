СЕГОДНЯ: Рестарт Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" против "Реала"

В непростой ситуации перед ответным матчем с французским "Лионом" оказался итальянский "Ювентус". В первом поединке "Юве" проиграл в гостях с минимальным счетом 0:1.

Правда, у Криштиану Роналду и его партнеров по команде есть весомый козырь. Если у игроков "Ювентуса" в последнее время было достаточно игровой практики, поскольку в Италии национальный чемпионат решили доиграть, то во Франции он был завершен досрочно весной, что вызвало недовольство ряда клубов.

В положении отыгравающейся команды перед ответным поединком с "Манчестер Сити" оказался и 13-кратный победитель турнира испанский "Реал". Самый титулованный клуб Европы проиграл в феврале домашний поединок со счетом 1:2. У "Реала" не сможет сыграть дисквалифицированный капитан команды Серхио Рамос.

Напомним, что прошлогодний победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей испанскому "Атлетико".

Лига чемпионов

1/8 финала (ответные матчи)

7 августа (пятница)

22:00 Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1

8 августа (суббота)

22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0

22:00 Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1

Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. Финальный раунд пройдет в Португалии.

1/4 финала

12 августа (среда)

22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)

13 августа (четверг)

22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)

14 августа (пятница)

22:00 Наполи/Барселона – Челси/Бавария

15 августа (суббота)

22:00 Реал/Манчестер Сити – Лион/Ювентус

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа