01.10.2019, 01:50
СЕГОДНЯ: "Реал", ПСЖ, "Шахтер" и "Локомотив" сыграют в Лиге чемпионов
1 октября на футбольных полях Европы будут сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов
1 октября на футбольных полях Европы будут сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов
Группа А
19:55 Реал (Испания) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Галатасарай (Турция) - ПСЖ (Франция)
Группа В
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Олимпиакос (Греция)
22:00 Тоттенхэм (Англия) - Бавария (Германия)
Группа С
19:66 Аталанта (Италия) - Шахтер (Украина)
22:00 Манчестер Сити (Англия) - Динамо (Хорватия)
Группа D
22:00 Ювентус (Италия) - Байер (Германия)
22:00 Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания)
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