26.02.2020, 14:05

СЕГОДНЯ: "Реал" принимает "Манчестер Сити". Кто победит?


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Pep Guardiolal (paremal) ja MAnchester City mängijatel tasub olla tuleviku osas murelik.
Pep Guardiolal (paremal) ja MAnchester City mängijatel tasub olla tuleviku osas murelik.Foto: JASON CAIRNDUFF, Action Images via Reuters/Scanpix

Программу первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершают поединки в Мадриде и Лионе.

Наибольший интерес вызывает противостояние гранда испанского футбола "Реала" с английским "Манчестер Сити", который недавно был исключен на ближайшие пару лет из еврокубковых турниров.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)
Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3
Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1

26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.

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