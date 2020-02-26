СЕГОДНЯ: "Реал" принимает "Манчестер Сити". Кто победит?

Наибольший интерес вызывает противостояние гранда испанского футбола "Реала" с английским "Манчестер Сити", который недавно был исключен на ближайшие пару лет из еврокубковых турниров.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0

Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1

Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)

Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3

Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1

26 февраля (среда)

22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)

22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.