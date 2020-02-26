СЕГОДНЯ: "Реал" принимает "Манчестер Сити". Кто победит?
Программу первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершают поединки в Мадриде и Лионе.
Программу первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершают поединки в Мадриде и Лионе.
Наибольший интерес вызывает противостояние гранда испанского футбола "Реала" с английским "Манчестер Сити", который недавно был исключен на ближайшие пару лет из еврокубковых турниров.
Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1
19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1
25 февраля (вторник)
Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3
Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома