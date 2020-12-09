СЕГОДНЯ: Последний тур Лиги чемпионов. Кто выйдет в плей-офф?
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов.
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов.
Самая интригующая ситуация сложилась в В-группе, где ни одна из четырех команд ("Реал", "Шахтер", "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия"), не потеряла шанса пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Выход в эту стадию турнира гарантирует клубам премиальный бонус в размере 9,5 млн евро.
Лига чемпионов (6-й тур - 9 декабря)
Группа А
22:00 Бавария (Германия) - Локомотив (Россия)
22:00 Зальцбург (Австрия) - Атлетико (Испания)
Группа В
22:00 Интер (Италия) - Шахтер (Украина)
22:00 Реал (Испания) - Боруссия М (Германия)
Группа С
22:00 Манчестер Сити (Англия) - Марсель (Франция)
22:00 Олимпиакос (Греция) - Порту (Португалия)
Группа D
19:55 Аякс (Нидерланды) - Аталанта (Италия)
19:55 Мидтьюлланд (Дания) - Ливерпуль (Англия)
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