СЕГОДНЯ: Плей-офф Лиги чемпионов. Сумеет ли "Барса" обыграть ПСЖ?
После двухмесячного перерыва на футбольных полях Европы возобновляется Лига чемпионов. Борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе продолжают 16 команд.
После двухмесячного перерыва на футбольных полях Европы возобновляется Лига чемпионов. Борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе продолжают 16 команд.
Наибольшее представительство в плей-офф Лиги чемпионов имеют Германия и Испания, у которых по 4 клуба. По оценке экспертов, наилучшие шансы на победу имеют прошлогодний победитель германская "Бавария" и английский "Манчестер Сити".
Наибольший интерес на стадии 1/8 финала представляет противостояние испанской "Барселоны" с французским ПСЖ. В составе парижан не сможет принять участие в первом матче бразилец Неймар.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в места проведения матчей. Многие страны Европы закрыли свои границы для рейсов из Великобритании в связи с новым штаммом вируса, выявленным на островах. Поэтому три первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских команд пройдут на нейтральных полях.
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
22:00 Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия)
22:00 Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция)
17 февраля (среда)
22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)
22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)
23 февраля (вторник)
22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)
22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)
24 февраля (среда)
22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)
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