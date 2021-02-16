СЕГОДНЯ: Плей-офф Лиги чемпионов. Сумеет ли "Барса" обыграть ПСЖ?

Наибольшее представительство в плей-офф Лиги чемпионов имеют Германия и Испания, у которых по 4 клуба. По оценке экспертов, наилучшие шансы на победу имеют прошлогодний победитель германская "Бавария" и английский "Манчестер Сити".

Наибольший интерес на стадии 1/8 финала представляет противостояние испанской "Барселоны" с французским ПСЖ. В составе парижан не сможет принять участие в первом матче бразилец Неймар.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в места проведения матчей. Многие страны Европы закрыли свои границы для рейсов из Великобритании в связи с новым штаммом вируса, выявленным на островах. Поэтому три первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием английских команд пройдут на нейтральных полях.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

22:00 Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия)

22:00 Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция)

17 февраля (среда)

22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)

22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)

23 февраля (вторник)

22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)