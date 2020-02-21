21.02.2020, 04:10
СЕГОДНЯ: Плей-офф чемпионата Эстонии начинается в Нарве
Программу плей-офф чемпионата Эстонии по футзалу открывает поединок "Нарва Юнайтед" - "Кохила" (начало в 20:15).
Программу плей-офф чемпионата Эстонии по футзалу открывает поединок "Нарва Юнайтед" - "Кохила" (начало в 20:15).
В другой четвертьфинальной паре в серии до двух побед будут выяснять отношения тартуский "Равенс" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 23 февраля.
Напрямую в полуфинал попали две лучшие команды регулярного чемпионата - виймсиский "СМС Раха" и силламяэская "Алексела".
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