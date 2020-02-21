СЕГОДНЯ: Плей-офф чемпионата Эстонии начинается в Нарве

В другой четвертьфинальной паре в серии до двух побед будут выяснять отношения тартуский "Равенс" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 23 февраля.

Напрямую в полуфинал попали две лучшие команды регулярного чемпионата - виймсиский "СМС Раха" и силламяэская "Алексела".