СЕГОДНЯ: Пионерский отряд Кержакова сыграет с эстонскими сверстниками

В рамках этого сбора молодые россияне проведут в Лиллекюла два товарищеских матча с эстонскими сверстниками. Первая игра состоится в субботу, 12 октября, на "Спортлэнд-Арене" (начало в 15:00).

Ранее футболисты этой возрастной группы трижды встречались между собой на различных турнирах. Все три матча выиграли россияне - 5:1, 6:1, 5:1.