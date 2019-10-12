12.10.2019, 00:45
СЕГОДНЯ: Пионерский отряд Кержакова сыграет с эстонскими сверстниками
Футболисты юниорской сборной России (U-19) под руководством легенды "Зенита" Александра Кержакова проводят тренировочный сбор в Таллинне.
Футболисты юниорской сборной России (U-19) под руководством легенды "Зенита" Александра Кержакова проводят тренировочный сбор в Таллинне.
В рамках этого сбора молодые россияне проведут в Лиллекюла два товарищеских матча с эстонскими сверстниками. Первая игра состоится в субботу, 12 октября, на "Спортлэнд-Арене" (начало в 15:00).
Ранее футболисты этой возрастной группы трижды встречались между собой на различных турнирах. Все три матча выиграли россияне - 5:1, 6:1, 5:1.
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