СЕГОДНЯ: Первый топ-матч в эпоху пандемии - "Боруссия" против "Баварии"

Поединок в Дортмунде имеет важное значение для обеих команд. "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице", отставая от "Баварии" на 4 очка. В случае победы дортмундцы вплотную приблизятся к лидеру, тогда как поражение практически лишит их шансов на чемпионский титул.

Холанд vs Левандовски

Большой интерес вызывает дуэль лидеров нападения противоборствующих команд. Сможет ли молодой новобранец "Боруссии" Эрлинг Холанд - на счету норвежца 10 мячей - поразить ворота мюнхенцев? Список лучших бомбардиров Бундеслиги возглавляет поляк Роберт Левандовски ("Бавария") - 27 мячей.

Поединок первого круга, состоявшийся в начале ноября, завершился крупной победой "Баварии" - 4:0. Тот матч был первым в Бундеслиге, который мюнхенцы проводили под руководством нового главного тренера Ханса Флика. Предыдущий наставник "Баварии" хорват Нико Ковач был отправлен в отставку после крупного поражения от франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 1:5.

Хозяева поля побеждают меньше

Статистики отмечают, что после возобновления сезона в Бундеслиге хозяева поля стали выступать значительно хуже, чем до приостановки чемпионата. Возможно, сказывается фактор пустых трибун.

Если до коронавирусной паузы хозяева поля выиграли 43 процента матчей, то после возобновления сезона они одержали за два тура лишь 3 победы в 18 проведенных играх - 16,7 процента.