СЕГОДНЯ: Обидчик "Флоры" сыграет с "Арсеналом" и еще 23 матча Лиги Европы по футболу
Второй по значимости футбольный турнир Европы манит топовыми матчами.
Второй по значимости футбольный турнир Европы манит топовыми матчами.
Прежде всего это встреча франкфуртского "Айнтрахта" и лондонского "Арсенала" в группе F. Матч начнется в 19.55 по таллиннскому времени. За кого болеть — обидчика нашей "Флоры" из Германии или культовый английский клуб — решать уже вам.
Параллельно стоит последить за встречами "Динамо Киев" — "Мальме" и "Базель" — "Краснодар", которые также начинаются в 19.55
Во второй части футбольного вечера в 22.00 интересных матчей будет не меньше — шотландский "Рейнджерс" примет голландский "Фейеноорд", "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Астаной", а болгарский "Лудогорец" примет московский ЦСКА.
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