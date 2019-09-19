19.09.2019, 19:58

СЕГОДНЯ: Обидчик "Флоры" сыграет с "Арсеналом" и еще 23 матча Лиги Европы по футболу


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Айнтрахт - Флора
Айнтрахт - ФлораФото: Scanpix

Второй по значимости футбольный турнир Европы манит топовыми матчами.

Прежде всего это встреча франкфуртского "Айнтрахта" и лондонского "Арсенала" в группе F. Матч начнется в 19.55 по таллиннскому времени. За кого болеть — обидчика нашей "Флоры" из Германии или культовый английский клуб — решать уже вам.

Параллельно стоит последить за встречами "Динамо Киев" — "Мальме" и "Базель" — "Краснодар", которые также начинаются в 19.55

Во второй части футбольного вечера в 22.00 интересных матчей будет не меньше — шотландский "Рейнджерс" примет голландский "Фейеноорд", "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Астаной", а болгарский "Лудогорец" примет московский ЦСКА.

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