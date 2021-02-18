18.02.2021, 13:20

СЕГОДНЯ: Обидчик "Флоры" сыграет против российского клуба. Кто победит?


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СЕГОДНЯ: Обидчик "Флоры" сыграет против российского клуба. Кто победит?
FC KrasnodarAnatoliy Medved/SIPA

После двухмесячного перерыва возобновляется второй по значимости турнир в европейском клубном футболе. В 1/16 финала Лиги Европы борьбу за трофей продолжают 32 клуба.

Единственный российский участник на этой стадии турнира - "Краснодар", начинавший еврокубковый сезон в Лиге чемпионов.

В 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" будет принимать загребское "Динамо" (начало в 19:55). Напомним, что хорватский клуб осенью в заключительном раунде квалификации выбил из Лиги Европы "Флору" - 3:1.

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