СЕГОДНЯ | "Нымме Калью" ждет героическое противостояние с "Мурой" в первом раунде Лиги Европы(1)
Несмотря на эпидемию коронавируса, эстонский "Нымме Калью" сыграет сегодня, 10 сентября, в Лиге Еврпоы со словенской "Мурой". Матч пройдет на нейтральном поле в Будапеште. Начало игры в 20:30 по таллиннскому времени.
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