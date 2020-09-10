10.09.2020, 13:43

СЕГОДНЯ | "Нымме Калью" ждет героическое противостояние с "Мурой" в первом раунде Лиги Европы

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Nõmme Kalju ja Tallinna JK Legion
Nõmme Kalju.Foto: Rauno Volmar

Несмотря на эпидемию коронавируса, эстонский "Нымме Калью" сыграет сегодня, 10 сентября, в Лиге Еврпоы со словенской "Мурой". Матч пройдет на нейтральном поле в Будапеште. Начало игры в 20:30 по таллиннскому времени.

Состав эстонской команды предстанет в непривычном виде, поскольку сразу 15 игроков по причине пандемии коронавируса пришлось оставить дома. Поэтому на поле стадиона в Будапеште в основном выйдут дублеры, а также игроки, привыкшие начинать матчи чемпионата Эстонии на скамейке запасных.

Букмекеры по-своему отреагировали на изменения в составе таллиннцев и считают словенский клуб безоговорочным фаворитом противостояния.

А как считаете вы? Кто победит?

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