СЕГОДНЯ | "Нымме Калью" ждет героическое противостояние с "Мурой" в первом раунде Лиги Европы

Состав эстонской команды предстанет в непривычном виде, поскольку сразу 15 игроков по причине пандемии коронавируса пришлось оставить дома. Поэтому на поле стадиона в Будапеште в основном выйдут дублеры, а также игроки, привыкшие начинать матчи чемпионата Эстонии на скамейке запасных.

Букмекеры по-своему отреагировали на изменения в составе таллиннцев и считают словенский клуб безоговорочным фаворитом противостояния.

А как считаете вы? Кто победит?

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