СЕГОДНЯ: Назван стартовый состав сборной Эстонии на матч с Украиной

Подопечные Андрея Шевченко прекрасно провели отборочный цикл и досрочно завоевали путевку на Евро-2020, опередив действующего чемпиона Европы Португалию. Эстонская команда по ходу турнира сменила тренера и застолбила за собой последнее место в группе.

Ранее Эстония и Украина встречались между собой 4 раза. Все матчи завершились победой украинской команды.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд назвал следующий стартовый состав: Игонен - Камс, Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу, Кяйт, Пури, Лийвак - Аниер.