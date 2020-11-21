СЕГОДНЯ: Нарвский "Транс" рискует вылететь в первую лигу

На втором этапе пройдут матчи между командами, занимающими места 1-4, 5-6 и 7-10. В непростой ситуации на финише сезона оказался нарвский "Транс". Один из старейших футбольных клубов страны рискует вылететь в первую лигу.

"Транс" потерял двух легионеров

Перед тремя заключительными матчами у нарвитян 21 очко. Впереди - "Легион" (25), позади - "Курессааре" (20) и таллиннский "Калев" (18). Если Нарва и островитяне в последних пяти турах набрали лишь одно очко, то резко прибавивший "Калев" - 9.

К тому же Транс" по окончании первого этапа потерял двух легионеров. В связи с истечением срока рабочей визы покинули клуб азербайджанец Нурлан Новрузов и малиец Садио Тункара.

Финансирование могут сократить

21 ноября "Транс" сыграет в гостях с "Курессааре" (начало в 13:00). В нынешнем сезоне соперники встречались трижды. В первом круге выиграли островитяне (3:2), во втором сильнее были нарвитяне (1:0), третий матч не выявил победителя (0:0).

Вылет в первую лигу чемпионата Эстонии чреват для нарвского клуба большими финансовыми потерями. В последние годы "Транс" получал из городского бюджета около 90 000 евро. Если нарвитяне вылетят из "Премиум-лиги", то бюджетное финансирование снизится в разы.