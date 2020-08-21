СЕГОДНЯ: Нарва проверит на прочность "Левадию" перед Лигой Европы
Программу 18-го тура чемпионата Эстонии по футболу откроет поединок "Левадии" с нарвским "Трансом" (начало в 19:30).
Программу 18-го тура чемпионата Эстонии по футболу откроет поединок "Левадии" с нарвским "Трансом" (начало в 19:30).
"Левадия" неудачно провела последние матчи чемпионата страны, упустив преимущество в поединках с тартуской "Таммекой" (1:1) и "Курессааре" (2:2).
"Транс" после победы над таллиннским "Калевом" (1:1) впервые в сезоне поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Вполне понятно, что в предстоящем поединке на "А Ле Кок Арене" нарвитяне постараются застолбить за собой эту позицию.
Первая встреча соперников завершилась в конце июня в Нарве ничейным исходом - 4:4. Весь второй тайм "Левадия" провела в большинстве, но умудрилась на последних минутах матча упустить победу.
Поединок с нарвским "Трансом" станет для "Левадии" генеральной репетицией перед Лигой Европы, где бело-зеленым предстоит сразиться в гостях с фарерским Б-36.
Чемпионат Эстонии (18-й тур)
21 августа (пятница)
19:30 Левадия (Таллинн) - Транс (Нарва)
22 августа (суббота)
16:00 Тулевик (Вильянди) - Калью (Нымме)
18:30 Калев (Таллинн) - Таммека (Тарту)
19:00 Курессааре - Пайде
23 августа (воскресенье)
18:30 Легион (Таллинн) - Флора (Таллинн)
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