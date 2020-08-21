СЕГОДНЯ: Нарва проверит на прочность "Левадию" перед Лигой Европы

"Левадия" неудачно провела последние матчи чемпионата страны, упустив преимущество в поединках с тартуской "Таммекой" (1:1) и "Курессааре" (2:2).

"Транс" после победы над таллиннским "Калевом" (1:1) впервые в сезоне поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Вполне понятно, что в предстоящем поединке на "А Ле Кок Арене" нарвитяне постараются застолбить за собой эту позицию.

Первая встреча соперников завершилась в конце июня в Нарве ничейным исходом - 4:4. Весь второй тайм "Левадия" провела в большинстве, но умудрилась на последних минутах матча упустить победу.

Поединок с нарвским "Трансом" станет для "Левадии" генеральной репетицией перед Лигой Европы, где бело-зеленым предстоит сразиться в гостях с фарерским Б-36.

Чемпионат Эстонии (18-й тур)

21 августа (пятница)

19:30 Левадия (Таллинн) - Транс (Нарва)

22 августа (суббота)

16:00 Тулевик (Вильянди) - Калью (Нымме)

18:30 Калев (Таллинн) - Таммека (Тарту)

19:00 Курессааре - Пайде

23 августа (воскресенье)

18:30 Легион (Таллинн) - Флора (Таллинн)