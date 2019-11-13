СЕГОДНЯ: Молодые эстонские таланты сыграют с Украиной. Кто победит?

Юниорская сборная Эстонии (U-19) начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.
Первый поединок наши футболисты проведут с украинскими сверстниками (начало в 14:00). В групповом турнире сборная Эстонии сыграет также с хозяевами турнира шведами и Словенией.
В элитный раунд чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.
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