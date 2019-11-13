СЕГОДНЯ: Молодые эстонские таланты сыграют с Украиной. Кто победит?

Первый поединок наши футболисты проведут с украинскими сверстниками (начало в 14:00). В групповом турнире сборная Эстонии сыграет также с хозяевами турнира шведами и Словенией.

В элитный раунд чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.