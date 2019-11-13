13.11.2019, 06:10

СЕГОДНЯ: Молодые эстонские таланты сыграют с Украиной. Кто победит?

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EST 1
Eesti ja Venemaa U19
Eesti U19Foto: Rauno Volmar

Юниорская сборная Эстонии (U-19) начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.

Первый поединок наши футболисты проведут с украинскими сверстниками (начало в 14:00). В групповом турнире сборная Эстонии сыграет также с хозяевами турнира шведами и Словенией.

В элитный раунд чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.

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