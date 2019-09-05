05.09.2019, 00:10

СЕГОДНЯ: Молодежная сборная Эстонии начинает новый цикл в Кадриорге


rus.delfi.ee
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Markus PoomFoto: Ilmar Saabas

Футболисты молодежной сборной Эстонии стартовый поединок отборочного цикла чемпионата Европы проведут в Кадриорге против болгарских сверстников (начало в 17:30).

Помимо болгар, нашим молодым футболистам предстоит дважды сыграть с Россией, Польшей, Сербией и Латвией.

Молодежную сборную Эстонии в нынешнем отборочном цикле возглавляет бывший наставник "Левадии" и "Калью" Игорь Принс.

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